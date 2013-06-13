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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 08:13 BJT

韩国股市：小幅开低，关注韩国央行政策决议

路透首尔6月13日 - 韩国股市周四开盘下跌0.3%，受美国股市上日颓势影响，且在韩国央行利率决议及今日稍后期货及选择权到期前市况审慎。

0003GMT，综合股价指数 下跌0.4%至1,902.27点。(完)
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