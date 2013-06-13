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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 08:14 BJT

香港新股：合和香港房地产称搁置IPO计划，因投资气氛转差及市况波动

路透香港6月13日 - 正在上市筹备阶段的香港地产公司--合和香港房地产 周四表示，将搁置其首次公开发售(IPO)计划，因市场投资气氛急剧转差及市况大幅波动。

由地产及基建公司合和实业 分拆的合和香港房地产在联交所发布公告称，在与联席全球协调人商议后，认为在当前市况下进行全球发售乃属不明智，据此，有关的全球发售将不予进行。

合和香港房地产拟筹资高至8亿美元，原定6月11日定价，19日在联交所挂牌上市。

瑞信 、中银国际、花旗 、汇丰 及摩根大通 负责是次IPO安排。(完)

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浏览公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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