韩国金融：政府密切关注国内债市，没有外资抛售迹象

路透首尔6月13日 - 韩国企划财政部一位官员周四对路透表示，没有迹象显示外资正试图在韩国债市出脱全部仓位，但政府正在密切关注市况。

市场人士纷纷推测美国联邦储备理事会(美联储/FED)削减货币刺激计划的时机，越来越多投资者担心资本可能逃离新兴市场。企划财政部公债部门主管Kim Jin-myung在谈及此事时说，“(国内债券)不存在供需问题，但市场人气略显焦虑。”(完)