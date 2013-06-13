《台湾报摘》—工商时报、经济日报6月13日

*工商时报：

--借壳上市、飙股横行，证券主管机关决定下重手。7月起，证交所将对私募股权占普通股75%、且流通在外股数低于六千万股的上市公司，变更交易方式处置，且若三年内未见改善，最重拟处停止交易。

--立院临时会今日登场，国民党预计证所税修正案将在24日立法院会表决，民进党团、台联党团虽然反对蓝营证所税修正版本，但与亲民党团皆同意，在临时会表决此案。

--中国电子视像行业协会副会长白为民已订16日第六度率领大陆八大彩电厂来台采购并造访友达 、鸿海 等台相关企业，采购则锁定48寸以上大尺寸面板，预估总计对台采购3,000万片，采购金额将超过45亿美元。

--兆丰银人民币净利差已达一个百分点。据兆丰银内部的最新统计显示，除了人民币存款合计OBU及DBU、海外分行的总量日前已破120亿人民币，兆丰银行的人民币净利差已达1个百分点，可说是目前台湾的银行业里最高。

*经济日报：

--政府力拚今年底完成ECFA(两岸经济合作架构协议)货品贸易协商，将回应陆方两岸经贸关系〞正常化〞的要求，对现行近2,000项禁止自大陆进口货品及相关非关税障碍，检讨是否开放，以换取我方争取的石化、面板、综合切削工具机与汽车整车四大产业，能在一定期程内降至零关税。

--自由经济示范区7月底上路，经建会预估，〞前店后厂〞与〞多国拆并柜〞业务可望率先〞爆大量〞，推升自由贸易港区产值。据了解，示范区将准许国内近200家〞安全认证优质企业〞（AEO），优先分享智慧运筹大饼。

--资通讯产业今年将出现二大〞黄金交叉〞。IDC统计显示，今年智慧手机出货量将首度超越功能手机，这个现象上半年就会发生；平板电脑的出货量也将超越可携式电脑（Portable PC），成为继智慧手机之后，〞人人都有的可携式装置〞。

--大陆〞让利〞，台商处分大陆股权收益，课税权破例归属台湾；盈余分配的股利税率则从低订为5%。此外，租税协议适用对象不限台籍企业，还包括在第三地注册，但实质管理处所在台湾的台商。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。