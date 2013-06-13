《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月13日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透香港6月13日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.7648港元<HK D=>) 美股道琼工业指数 周三收低126.79点或0.84%，报14,995.23点，市场担心全球主要央行将缩 减刺激举措，大盘在交投震荡中下滑。 香港市场周三因端午节休市。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 169.010 -0.74 21757 13.123 -0.73 中国铝业 8.920 -1.44 55473 2.770 -2.79 中国移动 50.120 -1.18 175652 77.834 -0.91 中国人寿 36.830 -0.54 58312 19.065 -1.42 中石油 110.300 -0.76 28243 8.565 -0.87 中石化 93.150 -1.51 20799 7.233 27.79 汇丰控股 53.940 0.04 226553 83.767 0.20 中电信 46.780 -0.47 22523 3.632 -1.03 中国联通 13.280 -0.90 69344 10.312 -1.23 兖州煤业 8.950 -1.43 149863 6.949 -2.67 华能国际 37.170 -0.96 26687 7.215 -0.34 南方航空 21.270 -3.01 10498 3.303 -0.51 东方航空 15.220 -0.98 6837 1.182 -50.55 中芯国际 3.940 -1.01 70242 0.612 -4.4(完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7