版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 08:21 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月13日

路透香港6月13日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.7648港元<HK
 D=>)
 
 美股道琼工业指数      周三收低126.79点或0.84%，报14,995.23点，市场担心全球主要央行将缩
 减刺激举措，大盘在交投震荡中下滑。
 
 香港市场周三因端午节休市。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       169.010   -0.74      21757            13.123      -0.73
 中国铝业                       8.920   -1.44      55473             2.770      -2.79
 中国移动                      50.120   -1.18     175652            77.834      -0.91
 中国人寿                      36.830   -0.54      58312            19.065      -1.42
 中石油                       110.300   -0.76      28243             8.565      -0.87
 中石化                        93.150   -1.51      20799             7.233      27.79
 汇丰控股                      53.940    0.04     226553            83.767       0.20
 中电信                        46.780   -0.47      22523             3.632      -1.03
 中国联通                      13.280   -0.90      69344            10.312      -1.23
 兖州煤业                       8.950   -1.43     149863             6.949      -2.67
 华能国际                      37.170   -0.96      26687             7.215      -0.34
 南方航空                      21.270   -3.01      10498             3.303      -0.51
 东方航空                      15.220   -0.98       6837             1.182     -50.55
 中芯国际                       3.940   -1.01      70242             0.612      -4.4(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐