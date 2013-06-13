《台湾重要政经日程》--6月13日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
===================今日重要政经消息=====================
6/13(四)
--国民党荣誉主席吴伯雄会见中国国家主席习近平。为习近平上台后首次，关注两岸关系谈话。
--09:00 开发金控 召开股东会。
--09:00 行政院院会。
--10:00 〞全球经济趋势展望-亚洲再起的新时代〞研讨会。
--10:30 立法院全院委员谈话会。
--14:00 立法院院会。
==================近期重要政经消息======================
6/14(五)
--09:00 国泰金控 召开股东会。
6/19(三)
--09:00 宏基 召开股东会。
--14:30 元富证券投资策略研讨会。
6/20(四)
--16:00 经济部公布5月外销订单金额年变动率，4月年减1.1%。
6/21(五)
--09:00 宏达电 召开股东会。
6/24(一)
--16:00 主计总处公布5月季调失业率，4月为4.19%。
--16:00 经济部公布5月工业生产指数，4月年减0.88%。
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
--16:10 央行公布5月M2年增率，4月为年增3.71%。
6/26(三)
--09:00 鸿海 召开股东会。
6/27(四)
--约17:00 台湾央行第二季理监事会议后记者会，宣布利率决策。
7/5(五)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月为升0.74%。
--16:10 央行公布6月底外汇存底金额，5月底时为4,066.16亿美元。
8/20(二)
--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7