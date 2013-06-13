重发-中国农业： 新希望集团董事长预期下半年猪肉价格将相对平稳

(重发以删除CPI后赘字)

路透北京6月13日 - 中国刚公布低于预期的5月居民消费价格指数(CPI),中国证券报周四引述中国最大动物饲料生产商--新希望集团董事长刘永好的判断称，下半年猪肉价格将相对平稳；这或意味着，“猪周期”下半年对通胀的影响或小于预期。

“从今年来看，当大家都意识到下半年猪肉价格可能有变化的时候，不论政府还是企业以及各相关环节，都将基于这种变化预期采取相应措施，从而使价格曲线会更平滑一些，表现出的猪肉价格会相对平稳，”刘永好称。

中国商务部等部门今年已启动两批中央储备冻猪肉，以稳定猪价，提振养殖信心。