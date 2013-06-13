重发-中国农业： 新希望集团董事长预期下半年猪肉价格将相对平稳

美国各类经济指标总览--2017/4/10
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
(重发以删除CPI后赘字)
路透北京6月13日 - 中国刚公布低于预期的5月居民消费价格指数(CPI),中国证券报周四引述中国最大动物饲料生产商--新希望集团董事长刘永好的判断称，下半年猪肉价格将相对平稳；这或意味着，“猪周期”下半年对通胀的影响或小于预期。
“从今年来看，当大家都意识到下半年猪肉价格可能有变化的时候，不论政府还是企业以及各相关环节，都将基于这种变化预期采取相应措施，从而使价格曲线会更平滑一些，表现出的猪肉价格会相对平稳，”刘永好称。
中国商务部等部门今年已启动两批中央储备冻猪肉，以稳定猪价，提振养殖信心。
中国5月物价数据意外低于预期，投资和消费亦无亮点，由于工业生产者出厂价格(PPI)进一步下行且在较长时间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩，仍处在低位的工业生产也表明了内需持续低迷，二季度经济恐难乐观。 （完） (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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