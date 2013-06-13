《香港报摘》--经济日报6月13日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
* 要闻版头条:
--外围持续反覆，港股跌势未止，最新资金流向显示，环球中资股ETF继续走资，6月以来走资逾26亿港元，资金流走趋势持续，拖累中资股表现。 * 其他: --港府透过推地增加房屋供应，但发展商或会因应市况及公司策略，而调节建屋进度，8个透过卖地原规定须于去年落成的项目，当中一半出现建筑逾期情况，涉及约1,500伙供应。
--金管局总裁陈德霖出席纽约人民币相关论坛时，向美国推广采用人民币作为贸易结算货币的好处，并举出厂商的实例，改用人民币结算可获5%折扣。
--滙丰香港区总裁冯婉眉称，离岸人民币(CNH）即期和远期每日平均成交额短期料倍增至200亿美元，有助离岸人民币业务进一步发展。(完)
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路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7