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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 08:38 BJT

《香港报摘》--经济日报6月13日

* 要闻版头条:

--外围持续反覆，港股跌势未止，最新资金流向显示，环球中资股ETF继续走资，6月以来走资逾26亿港元，资金流走趋势持续，拖累中资股表现。 * 其他: 　　--港府透过推地增加房屋供应，但发展商或会因应市况及公司策略，而调节建屋进度，8个透过卖地原规定须于去年落成的项目，当中一半出现建筑逾期情况，涉及约1,500伙供应。

--金管局总裁陈德霖出席纽约人民币相关论坛时，向美国推广采用人民币作为贸易结算货币的好处，并举出厂商的实例，改用人民币结算可获5%折扣。

--滙丰香港区总裁冯婉眉称，离岸人民币(CNH）即期和远期每日平均成交额短期料倍增至200亿美元，有助离岸人民币业务进一步发展。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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