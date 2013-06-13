《中国报摘》--其他报纸重要消息6月13日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
**上海证券报**
--弘毅投资将入股SMG(上海东方传媒集团)下属的影视产业运营平台--尚世影业，双方同时宣布，将推出首期募资规模30亿元人民币的专项影视投资基金。
**第一财经日报**
--酝酿已久的小额再贷款公司有望近期面世，广州市金融办近日正式印发了“广州小额再贷款公司业务试行办法”及其实施细则。
**人民日报**
--英国伦敦金融城发布报告称，由于伦敦的银行大力宣传推广人民币业务，2012年各企业对人民币的使用明显增多，进出口融资额达到336亿元，较2011年增长100%。信用证和其他信贷担保业务则增长13倍，达到47亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7