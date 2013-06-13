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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 08:37 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月13日

**上海证券报**

--弘毅投资将入股SMG(上海东方传媒集团)下属的影视产业运营平台--尚世影业，双方同时宣布，将推出首期募资规模30亿元人民币的专项影视投资基金。

**第一财经日报**

--酝酿已久的小额再贷款公司有望近期面世，广州市金融办近日正式印发了“广州小额再贷款公司业务试行办法”及其实施细则。

**人民日报**

--英国伦敦金融城发布报告称，由于伦敦的银行大力宣传推广人民币业务，2012年各企业对人民币的使用明显增多，进出口融资额达到336亿元，较2011年增长100%。信用证和其他信贷担保业务则增长13倍，达到47亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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