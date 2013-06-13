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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 08:46 BJT

《中国重要政经日程》--6月13日

============================今天重要政经日程=======================

============================近日重要政经日程=======================

6/17(一)

国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。

6/22(六)

全国企业文化年会在北京举行，至23日。

6/26(三)

21世纪资产管理年会暨第六届中国资产管理在上海召开。

11/29(六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 丁琦)
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