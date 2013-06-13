专栏节选 :行动装置的最后赢家--今周刊「谷月涵看台湾」

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月13日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 谁是当前全球手机市场的最大赢家？市占率最高的不是三星，也不是苹果，而是近五成的其他厂牌。此外，全球出售的手机中，有一半是智慧型手机，看来这场行动装置平台的竞赛胜负已分，智慧型手机之外，其他都只是过渡型产品而已。
平板和笔电的差异愈来愈小，几年前平板问世时，笔电的销售便停滞不前；如今，笔电的衰退速度开始加速。即使独占旧势力的Wintel联盟释出新ＣＰＵ架构或作业系统，似乎都无法挽回笔电的颓势。然而，现在连平板的销售也令人高兴不起来了。
以我为例，两年前出差时，就不再携带笔电。我个人偏好苹果iPad和iPhone；到后来我了解，iPad只不过是没有电话功能、体积较大的iPhone，而且在机场安检时，还得从背包中拿出来，十分麻烦。现在我出差都只带iPhone。
三星打破了苹果在智慧型手机市场的优势，更重要的是，让使用者脱离苹果iOS的封闭使用环境。苹果很有效率地将使用者都绑在其专利系统内。你所购买的内容，如应用程式、音乐、书籍等，都无法移转至其他平台使用。然而现在消费者倾向在线上租听音乐，而非购买ＣＤ，并且有愈来愈多的内容由云端提供。
行动广告是另一个扭转局面的关键，愈来愈多的免费应用程式，未来所有应用程式都将免费，成为吸引收视的诱因，进而带动广告营收成长。未来智慧型手机的内容将更丰富，功能更强，价格却更低廉。
一开始提到的「其他」品牌手机，指的当然是中国白牌手机。这些白牌机起初模仿iPhone或Galaxy，当取得足够规模和技术，大部分业者便转向生产自有品牌手机，价格仅约一线品牌的一○％。当然这些智慧型手机有助于台湾半导体设计和制造业者，这是好事。随着它们席卷市场，或逼迫一线品牌削价竞争，人们就更没有理由购买笔电和平板。行动平台正加速世代交替。
对消费者而言，这股交替令人兴奋。电脑运算价格每年下跌，却不曾跌得如此快速，软体选择很可能出现爆炸性成长。此外，透过４Ｇ和ＷＩＦＩ连网，可望大幅提高云端使用，进一步强化智慧型手机的运算能力。购买笔电的理由，或许仅剩处理复杂的试算表；甚至智慧型手机很快就有能力处理这类复杂的工作了。
这表示，台湾的硬体产业将更进一步受到挤压，半导体产业的机会则会增加，经济效率也会提升。中国中产阶级增加，扩大智慧型手机市场，对台湾公司来说，将是行销自有品牌、提供电子商务服务，甚至销售智慧型手机的全新领域。当然，这对宏达电及其他手机厂来说，肯定也是一个大机会。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.
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