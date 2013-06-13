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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 08:42 BJT

《汇市简讯》澳元/美元面临多项疑虑，不只是就业数据

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* 澳元/美元在就业数据公布前持稳，未出现以往数据公布前的卖压

* 澳元/日圆再次下跌，美元/日圆再次跌向95.00

* 据称美元/日圆在95下方有大量停止单，相关走势将把澳元/日圆推至90日圆下方

* 除了疲软就业数据外，中国对于周末数据的反应也是忧虑因素

* 中国在三日连假后恢复交易。(完)

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