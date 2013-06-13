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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 08:51 BJT

《香港报摘》--信报6月13日

* 要闻版头条:

--启德码头正式接待第一艘邮轮，交通接驳混乱。 * 其他: 　　--中银香港 副董事长兼总裁和广北在纽约出席一个论坛时表示，深港两地的进出口贸易数据存在很大差距，反映当中含有「水分」，并透露该行近期贸易融资增长最慢，「就是所谓的『水分』应该很少。」。

--腾讯 近行进行微信5.0测试，新版微信被市场认为是腾讯在商业化道路上的提速。高盛早前发表报告维持「买入」评级，目标价调高至320港元。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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