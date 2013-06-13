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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 08:55 BJT

港报社评：一刀切使公务员异化须引入奖优罚劣破解--明报6月13日

公务员团体不满今年加薪幅度，他们主要「发现」薪酬调查趋势未能与时俱进，要求政府检讨机制和计算私人机构薪酬的方法。公务员加薪机制在1960年代确立，确有检讨必要；不过，公务员要认知公衆对他们的期望已有不同，公务员应该接受一并检讨奖优罚劣等调薪机制，以优化公务员体制。

行政会议虽然顶住公务员团体压力，决定按薪酬趋势净指标加薪。不过，有两件事是否反映政府向公务员团体屈服。首先，政务司长林郑月娥以署理行政长官物份，承诺会加强沟通。其次，公务员事务局长邓国威向公务员团体就「一些不合适言论」致歉，对照出公务员团体能量锐利。

其实，政府按既定机制处理公务员加薪，只是公务员团体得知今年净指标不利之后，就一直强调其他5项因素，要求加幅高过净指标。

公务员团体表示他们发现现在私人机构有第三种发放薪酬的做法，包括以公司股票奖励员工。但一些私人机构以非现金方式奖励员工，一定是表现卓越的员工才获得如斯奖赏。按公务员团体代表的「发现」，若日后把「第三种薪酬」纳入计算，公务员加薪幅度将高到怎样的程度，难以想像。

近年，每有公务员薪酬福利争议，公衆与公务员多处于对立面，公务员的工作备受指摘。我们相信大多数公务员都竭力服务市民，但是公务员加薪与工作表现并没有明显而直接的关系，必然会使公务员异化。

所以，检讨公务员调薪机制，不但要完善衡工量值的评估机制，更须制订有效的「奖优罚劣」机制，使公务员成为社会进步的推动力量。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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