港报社评：随车观察救护防细节出错--星岛日报6月13日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
「家是香港」运动安排了不少社区活动让市民参观，其中邀请青少年跟随救护车观察工作过程，构思甚具新意。不过，安排就引起职方疑虑，担心会引起实际运作上的困难，以至影响对市民的服务。
消防和救护工作，是政府重要服务一环，适当对外开放，既可增加公众了解，同时有助建立形象。在诸多好处之外，负责救护的前綫人员，就对活动有所保留。
员工忧虑，主要是从实务上考虑，最直接是救护过程中，多了旁观者随行，他们会否影响工作，甚至影响服务。另一个与市民关系直接的，是私隐问题。当局必须在法例上有足够的谘询。
由于救护服务属于突发性质，很多使用者可能有不足为外人道的原因，如何避免他们觉得尴尬，是观察安排必须事先解决的重要环节。另外，万一有参加者不接受劝喻，或无心泄漏了私隐，员工是否须承担责任，都是非常实际的问题。
参观前綫救护工作，不能报喜不报忧。现时救护车运作存在人所共知的漏洞，譬如有人滥用服务，又或者有些司机跟车太贴，这些现象让参加活动的年轻人亲自感受，甚至在事后向公众讲解，对增加公众对议题的关注和改进不无好处，关键是要正确反映实况。
香港是个大家庭，这个大家庭要运作畅顺，需要各方面互相配合，成员间有信任和归宿感。开放救护车运作让青少年观察，是大胆和创新的做法。至于员工提出实际运作上的忧虑，包括私隐的保障确实存在，在计画实施前处方必须细致做好应对，以免良好构思产生出相反效果，甚至演变出甚么风波。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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