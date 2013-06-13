《香港报摘》--其他报纸重要消息6月13日

* 明报

--摩根士丹利资本国际公司(MSCI)宣布，将对A股进行评估，可能纳入其MSCI新兴市场指数。德银估计，若消息落实，或引发最多10.7万亿港元资金追入A股。

--财政部财政科学研究所所长贾康表示，虽然中国经济的黄金发展势头还在，但矛盾突显愈发明显，改革努力和既得利益阻碍，二者之间出现博弈。两个月内地经济数据欠佳，贾康认为，这与经济内生动力仍然发挥不足有关。 * 星岛日报

--金融管理局总裁陈德霖在纽约表示，香港对拓展离岸人民币市场的态度开放，冀与纽约、新加坡等海外金融中心合作，为全球企业和金融中心提供一站式服务。

--谢瑞麟 集团首席财务总监黎子武表示，年底在内地销售黄金首饰的店铺将增至20至30间，虽然增加黄金销售，或会拖低毛利率，但相信有助刺激珠宝的销售。

--政府推出压制楼市辣招后，市场成交大减。立法会今天续审议 “2013年印花税(修订)条例草案”，代理业界及八大代理商会，计画趁有关会议举行前，齐集立法会外表达撤销辣招诉求，有业界估计将逾千人出席。

--政府周五(14日)推出两幅新界地皮招标，沙田九肚56A区豪宅地，并无发展限制条款，屯门小秀第55区限量地，最少提供175伙，市场估计该两地皮市值最少逾17亿港元。 * 苹果日报

--继捷星香港宣布引入信德 为股东后，再有竞争者加入本港廉航市场。消息指，香港航空旗下香港快运，最快在本月转型廉价航空，主打内地市场，票价比对手国泰 、港龙等最少平3至5成。 * 东方日报

--空调产品制造商志高控股 表示，由于压缩机及铜管业务分别占生产成本约25%及30%，而两个项目相继投产将有助降低公司向外采购成本，同时提升产品毛利率。 * 文汇报

--汇丰香港行政总裁冯婉眉表示，不认为本港银行有系统性问题，认为银行在处理跨境贸易及相关业务时会遵循守则。她预期未来内地出口数据可恢复正常，能如实反映实际经济情况，料来季出口将录得单位数增长。

--横琴新区日前再推出一宗近9万平方米的商住用地，起拍楼面地价为每平方米5,190元人民币，总起拍价约为12.6亿元人民币，接受港、澳等中国境内外的企业或其他组织竞买，不接受个人及联合竞买。 * 大公报

--嘉能可 公布，委任Peter Coates为执行董事，及John J Mack、Peter T Grauer为独立非执行董事，其中Coates为嘉能可高级管理人员。