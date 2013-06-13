港报社评：热钱大举撤出，新兴市场不妙--信报6月13日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
日本央行日前决定维持货币政策不变，加上市场对美国联储局收紧量化宽松（QE）规模忧虑升温，亚洲股市昨天继续受压滑落，显示国际热钱加速流出新兴市场，不断加大新兴国家资产价格进行巨大调整的风险。
自联储局主席伯南克5月底在国会作证，表示可能会削减购债规模后，资金流出新兴市场的步伐有明显加快迹象。照美国经济现况来看，联储局逐步退出QE可谓时间问题。投资者调整在新兴市场的投资比例，看来会成为趋势性部署。
诚然，新兴国家信贷增长过快、杠杆过高，一旦西方投向新兴市场的热钱急遽流出，令人担心类似亚洲金融危机的情境再现。但目前主要是市场对联储局收紧QE规模的预期不断升高，加上美国经济回稳；与此同时，新兴经济体增长转弱，在追逐高利润的诱因下，引发资金回流。
进一步衡量，目前美国复苏的动力很大程度是房地产强劲回升，但却未见通过创新和技术引导生产率提升的动能，故相信有助纾缓海外资金持续和大规模回流的压力。
另一方面，新兴经济体的国际收支账户也较过往有所改善。当前热钱流出对新兴经济体的冲击，相信未致引发危机，却难以避免激起资产价格进行调整的波动。
目前金融资产的定价，受联储局退市政策因素的影响，大有变本加厉之势；当下热钱自新兴经济体源源流出，不仅影响到经济复苏步伐，也使金融市场动荡不安，风险倏增。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7