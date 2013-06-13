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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 09:14 BJT

国际油市：NYMEX原油跌破95.60美元，需求疑虑挥之不去

国际能源署(IEA)在周三发布的月报中基本未对今年全球石油供需预估作出调整，称需求或仍然低迷。

石油输出国组织(OPEC)和美国能源资料协会(EIA)在周二双双下调全球石油需求增长预估。

IEA还表示，全球精练油品正迈向供应过剩局面，亚洲及中东新建炼厂增加石油加工量，此举可能迫使发达国家一些较为落后的炼厂关闭。

美国能源资料协会公布数据显示，美国上周原油库存增加252万桶，分析师原本预期减少70万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚; 审校 石冠兰)
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