离岸人民币:伦敦去年人民币业务激增，在全球市场上的地位日益突出--报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透北京6月13日 - 中国人民日报周四引述英国伦敦金融城近日报告称，2012年伦敦在全球人民币市场上的地位日益突出，人民币交易量和伦敦的银行所提供的人民币产品都持续增加。
调查提供的数据显示，2012年各企业对人民币的使用明显增多，进出口融资额达到336亿元人民币，同比增长100%；信用证和其他信贷担保业务则增长13倍，达到47亿元人民币。伦敦人民币业务在银行间同业拆借市场上发展势头亦良好，可交付使用的外汇业务大幅上升，日均人民币即期外汇交易量比2011年增长了240%，达到25亿美元。
“伦敦金融城的报告显示了伦敦人民币业务和外汇交易额的显着增长，”英国财政大臣奥斯本对此表示，“英国央行早前也宣布将与中国人民银行签署货币互换协议，这都突显了英国政府打造伦敦人民币市场的决心。”
伦敦金融城政策与资源委员会主席包墨凯也表示，伦敦金融城希望建构可长期持续发展的市场来支持人民币国际化，通过与中国政府以及香港特区政府倾力合作，在伦敦不断提升对人民币产品的认知，并推动人民币业务进一步扩大。
英国央行1月表示，该行“原则上”准备成为首个与中国签订外汇互换协议的七国集团(G7)国家央行，这被许多银行家视为伦敦成为离岸人民币中心的关键一步。 （完） (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
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路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7