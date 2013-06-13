离岸人民币:伦敦去年人民币业务激增，在全球市场上的地位日益突出--报告

路透北京6月13日 - 中国人民日报周四引述英国伦敦金融城近日报告称，2012年伦敦在全球人民币市场上的地位日益突出，人民币交易量和伦敦的银行所提供的人民币产品都持续增加。

调查提供的数据显示，2012年各企业对人民币的使用明显增多，进出口融资额达到336亿元人民币，同比增长100%；信用证和其他信贷担保业务则增长13倍，达到47亿元人民币。伦敦人民币业务在银行间同业拆借市场上发展势头亦良好，可交付使用的外汇业务大幅上升，日均人民币即期外汇交易量比2011年增长了240%，达到25亿美元。

“伦敦金融城的报告显示了伦敦人民币业务和外汇交易额的显着增长，”英国财政大臣奥斯本对此表示，“英国央行早前也宣布将与中国人民银行签署货币互换协议，这都突显了英国政府打造伦敦人民币市场的决心。”

伦敦金融城政策与资源委员会主席包墨凯也表示，伦敦金融城希望建构可长期持续发展的市场来支持人民币国际化，通过与中国政府以及香港特区政府倾力合作，在伦敦不断提升对人民币产品的认知，并推动人民币业务进一步扩大。