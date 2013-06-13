投行看数据：中国5月通胀低于预期，放松货币政策预期增大--中金

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透北京6月13日 - 中国大型投行--中金公司发布报告称，5月通胀低于预期，工业品价格通缩压力加大，全年通胀预测有下行风险。货币政策放松压力加大，但下调基准利率的可能性仍然不大，更可能放松贷款利率下浮空间和增加公开市场流动性投放。
报告表示，5月宏观数据显示，投资增速放缓，出口增速大幅下滑，消费稍有起色，预计二季度GDP增速难以回升。
“受房地产市场的掣肘，年内降息仍然不是我们预期的基准情形。更为可能的放松方式，是结合利率 市场化改革，取消贷款利率的浮动下限。”报告称。
国家统计局此前公布数据显示，5月物价数据明显低于预期，居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，环比下降0.6%；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅扩大至2.9%，为去年9月来最低，同时环比下降0.6%。
投资、工业生产和消费亦无亮点，5月规模以上工业增加值同比增长9.2%，1-5月固定资产投资增长20.4%，均较路透调查的预估中值低0.1个百分点；5月社会消费品零售总额同比增长12.9%，与预估中值一致。
针对近期飙升的银行间市场短期利率，报告预计央行将加大公开市场操作力度，增加流动性供给，降低银行间市场利率。如果资金流出显着增加，带来结构性的流动性紧张和国内风险偏好下降，则有降低存款准备金率的可能。
报告认为，目前货币政策处在一个微妙阶段，受制于实体经济弱而房地产市场热的结构矛盾，货币政策如何演变取决于未来几个月的经济走势，但放松的压力在增加。
中国央行此前公布数据显示，5月新增人民币贷款6,674亿元人民币，低于此前路透8,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长15.8%，路透调查中值为15.9%。（完） (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7