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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 09:01 BJT

港报社评：邮轮码头成败，须打通内地经脉--经济日报6月13日

启德邮轮码头昨正式迎接首批旅客，邮轮码头成败关键，在于吸引更多邮轮以香港为母港、开办更多中长途航綫，首要关键是港府向中央力争，放宽内地客乘邮轮签证限制。海洋水手号昨晚驶进启德邮轮码头，惟码头工程未完成，交通配套又不足。邮轮码头开业初期出问题当非理想，但邮轮码头的致胜关键，其实在另外两项。

其一，吸引更多邮轮以香港作母港。外地旅客在母港停留时间较长，较中转客的经济效益高4至8倍。其二，开办更多中长途航綫。目前本港邮轮航綫以中港、港台短途綫为主，惟中长途航綫对消费力更高的银发族、家庭客吸引力更大，有利本港旅业拓中高端市场。 　 　本港邮轮业的竞争对手新加坡及上海，均主打上述2点。星、沪邮轮业成功之道是有庞大客源。新加坡可辐射东南亚，上海则有长三角腹地。香港实亦有庞大的南中国市场，问题在于难开拓。因内地签证制度堵塞了此大动脉。目前来港内地客须从香港进出，不能从第三地返内地。若内地客要享受邮轮假期，在内地母港上船更方便，或索性远游海外。 　　港府必须大力向中央争取，尽快放宽内地邮轮客签证限制，让在港上船的内地客，可从第三地直接返国，如此香港才能真正打开南中国邮轮市场。惟中央对此或有人员及资金管制等复杂考量，故港府要有两手准备，一边争取中央政策，一边与内地、台湾、东南亚等周边港口合作研发更多新航点，在中央签证政策改变前，尽力做大邮轮市场。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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