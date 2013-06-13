港报社评：邮轮码头成败，须打通内地经脉--经济日报6月13日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
启德邮轮码头昨正式迎接首批旅客，邮轮码头成败关键，在于吸引更多邮轮以香港为母港、开办更多中长途航綫，首要关键是港府向中央力争，放宽内地客乘邮轮签证限制。海洋水手号昨晚驶进启德邮轮码头，惟码头工程未完成，交通配套又不足。邮轮码头开业初期出问题当非理想，但邮轮码头的致胜关键，其实在另外两项。
其一，吸引更多邮轮以香港作母港。外地旅客在母港停留时间较长，较中转客的经济效益高4至8倍。其二，开办更多中长途航綫。目前本港邮轮航綫以中港、港台短途綫为主，惟中长途航綫对消费力更高的银发族、家庭客吸引力更大，有利本港旅业拓中高端市场。 本港邮轮业的竞争对手新加坡及上海，均主打上述2点。星、沪邮轮业成功之道是有庞大客源。新加坡可辐射东南亚，上海则有长三角腹地。香港实亦有庞大的南中国市场，问题在于难开拓。因内地签证制度堵塞了此大动脉。目前来港内地客须从香港进出，不能从第三地返内地。若内地客要享受邮轮假期，在内地母港上船更方便，或索性远游海外。 港府必须大力向中央争取，尽快放宽内地邮轮客签证限制，让在港上船的内地客，可从第三地直接返国，如此香港才能真正打开南中国邮轮市场。惟中央对此或有人员及资金管制等复杂考量，故港府要有两手准备，一边争取中央政策，一边与内地、台湾、东南亚等周边港口合作研发更多新航点，在中央签证政策改变前，尽力做大邮轮市场。
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路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7