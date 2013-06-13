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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 09:10 BJT

中国新债：广发证券下周一起将发行120亿公司债，期限五年和10年

路透上海6月13日 - 中国广发证券股份有限公司 周四公告称，将于下周一(17日)起发行120亿元人民币公司债，含五年和10年期。

发行公告显示，本期债券分为三个品种，品种一为五年期(3+2)，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，初始发行规模为40亿元；品种二为五年期，初始发行规模为50亿元，品种三为10年期，初始发行规模为30亿元。三个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

本次募集资金拟全部用于补充公司营运资金；招商证券为主承销商；发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA。

该期债网上认购日为6月17日，网下认购日为6月17日－19日。

发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间

(亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================ 广发证券 120 40 5 预设区间4.20%-4.80% 招商证券 AAA 6/17-6/19

(附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权)

50 5 预设区间4.40%-5.00%

30 10 预设区间4.70%-5.30% ============================================================================================(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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