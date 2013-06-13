中国新债：广发证券下周一起将发行120亿公司债，期限五年和10年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透上海6月13日 - 中国广发证券股份有限公司 周四公告称，将于下周一(17日)起发行120亿元人民币公司债，含五年和10年期。
发行公告显示，本期债券分为三个品种，品种一为五年期(3+2)，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，初始发行规模为40亿元；品种二为五年期，初始发行规模为50亿元，品种三为10年期，初始发行规模为30亿元。三个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。
本次募集资金拟全部用于补充公司营运资金；招商证券为主承销商；发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA。
该期债网上认购日为6月17日，网下认购日为6月17日－19日。
发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间
(亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================ 广发证券 120 40 5 预设区间4.20%-4.80% 招商证券 AAA 6/17-6/19
(附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
50 5 预设区间4.40%-5.00%
30 10 预设区间4.70%-5.30% ============================================================================================(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7