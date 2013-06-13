港报社评：加强配套协作，发挥邮轮经济效益--文汇报6月13日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
启德邮轮码头昨晚正式启用，标志着本港的邮轮经济发展迈出了重要一步。不过，香港要充分发挥邮轮经济效益，必须做好两大配套，一是完善码头周边的交通设施；二是善用两岸四地的协同优势，积极和内地及台湾业界合作，争取更多邮轮途经香港停泊，打造「一程多站」的航线。
邮轮旅游近年方兴未艾，带动旅游、餐饮等行业的发展。资料显示，亚太地区是世界邮轮旅游市场发展最快的地区，香港地理位置优越，启德邮轮码头又能容纳世界最大邮轮到港停泊，码头启用不但每年可为香港带来15亿至26亿元的经济效益，更增强了香港的区域竞争力。
但应看到，启德邮轮码头仍须做好两大配套，才能发挥「邮轮经济」的效益。首先，亚太区的邮轮路线多以新加坡或上海等地为终点站，香港一般只作为中途站短暂停留，但启德邮轮码头的交通配套尚未完善，增加了旅客下船观光的不便。其次，相对于新加坡邮轮码头1年可达60多个邮轮航班，启德码头今年下半年只有18艘邮轮到访，合共停泊34天，至2015年亦不过约40艘邮轮停泊香港，访港邮轮数目偏少。
事实上，要以邮轮旅游业带动商贸和零售等经济范畴，端赖各项配套是否完备。交通设施是把邮轮旅客消费力带到其他地区的关键，政府须尽快完成交通配套设施。同时，香港是来往新加坡与上海、天津等城市的必经之路，是中国的「南大门」，也是内地旅客的热门旅游点。政府应善用优势，加强与内地和台湾等地的旅游部门和业界合作，增加启德邮轮码头航班，更好地发挥邮轮经济的效益。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7