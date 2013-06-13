港报社评：加强配套协作，发挥邮轮经济效益--文汇报6月13日

启德邮轮码头昨晚正式启用，标志着本港的邮轮经济发展迈出了重要一步。不过，香港要充分发挥邮轮经济效益，必须做好两大配套，一是完善码头周边的交通设施；二是善用两岸四地的协同优势，积极和内地及台湾业界合作，争取更多邮轮途经香港停泊，打造「一程多站」的航线。

邮轮旅游近年方兴未艾，带动旅游、餐饮等行业的发展。资料显示，亚太地区是世界邮轮旅游市场发展最快的地区，香港地理位置优越，启德邮轮码头又能容纳世界最大邮轮到港停泊，码头启用不但每年可为香港带来15亿至26亿元的经济效益，更增强了香港的区域竞争力。

但应看到，启德邮轮码头仍须做好两大配套，才能发挥「邮轮经济」的效益。首先，亚太区的邮轮路线多以新加坡或上海等地为终点站，香港一般只作为中途站短暂停留，但启德邮轮码头的交通配套尚未完善，增加了旅客下船观光的不便。其次，相对于新加坡邮轮码头1年可达60多个邮轮航班，启德码头今年下半年只有18艘邮轮到访，合共停泊34天，至2015年亦不过约40艘邮轮停泊香港，访港邮轮数目偏少。

事实上，要以邮轮旅游业带动商贸和零售等经济范畴，端赖各项配套是否完备。交通设施是把邮轮旅客消费力带到其他地区的关键，政府须尽快完成交通配套设施。同时，香港是来往新加坡与上海、天津等城市的必经之路，是中国的「南大门」，也是内地旅客的热门旅游点。政府应善用优势，加强与内地和台湾等地的旅游部门和业界合作，增加启德邮轮码头航班，更好地发挥邮轮经济的效益。