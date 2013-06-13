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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 09:09 BJT

韩国已公布经济指标--2013/6/13

经济指标                      时间     最新数据          前月/前季数         下次公布时间    预估值
                                                                   据            (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第一季        +0.8%  @-r           +0.3%  @-r              --        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       5月        +1.0%                +1.2%              6月30日        --
                                                                                            
 工业生产(m/m)                  4月        +0.8%  @-p           -2.4%  @-r         6月27日        --
 失业率                         5月         3.2%  @              3.1%  @                --        --
 贸易收支(亿美元)               5月     顺差60.3  p            顺差24  r           6月14日        --
 
 注：p-初值; r-经修正; @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选
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