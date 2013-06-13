《新兴市场重要经济事件预告》--6月13日-6月20日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月13日(四)
莫斯科--20国集团(G20)/世界银行/经济合作暨发展组织(OECD)会议，主题有关赋予金融产品和服务消费者权利(至6月14日)。
圣地亚哥--智利央行利率决定会议。
伦敦--以色列央行总裁费舍尔在联合官方货币金融机构论坛(OMFIF)上讲话。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。
6月14日(五)
首尔--韩国央行总裁金仲秀在央行总部就该行成立63周年发表贺词。
6月17日(一)
孟买--印度央行将宣布首份季度中期政策(0530)。
6月18日(二)
圣彼得堡--G20青年领袖峰会(至6月21日)。
耶路萨冷--为即将卸任的以色列央行总裁费舍尔举行送别会，与会演讲者包括欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、智利央行总裁Rodrigo Vergara及爱尔兰央行总裁霍诺汉。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策会议。
华沙--波兰央行举行货币政策会议。
布拉格--捷克央行总裁Mirosav Singer提交年度金融稳定报告(0700)。
6月19日(三)
暂无重要经济事件。
6月20日(四)
圣彼得堡--G20商业峰会(至6月21日)。
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7