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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 09:29 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月13日-6月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月13日(四)

莫斯科--20国集团(G20)/世界银行/经济合作暨发展组织(OECD)会议，主题有关赋予金融产品和服务消费者权利(至6月14日)。

圣地亚哥--智利央行利率决定会议。

伦敦--以色列央行总裁费舍尔在联合官方货币金融机构论坛(OMFIF)上讲话。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

6月14日(五)

首尔--韩国央行总裁金仲秀在央行总部就该行成立63周年发表贺词。

6月17日(一)

孟买--印度央行将宣布首份季度中期政策(0530)。

6月18日(二)

圣彼得堡--G20青年领袖峰会(至6月21日)。

耶路萨冷--为即将卸任的以色列央行总裁费舍尔举行送别会，与会演讲者包括欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、智利央行总裁Rodrigo Vergara及爱尔兰央行总裁霍诺汉。

安卡拉--土耳其央行举行货币政策会议。

华沙--波兰央行举行货币政策会议。

布拉格--捷克央行总裁Mirosav Singer提交年度金融稳定报告(0700)。

6月19日(三)

暂无重要经济事件。

6月20日(四)

圣彼得堡--G20商业峰会(至6月21日)。

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 王兴亚)
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