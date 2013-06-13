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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 09:18 BJT

台湾股市：开盘下跌，电子股走跌

路透台北6月13日 - 台湾股市周四下跌0.9%，尾随地区股市颓势，权重电子股开低。

加权股价指数 开低，报8,041.50点，电子类指数 挫跌1.1%。

全球最大晶圆代工厂商台积电 及苹果 供应商鸿海 均下跌约1%。

金融保险类指数 跌0.8%。

台股周三因假期而休市一天。(完)
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