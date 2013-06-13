版本:
中国
债券 | 2013年 6月 13日 星期四 10:10 BJT

路透调查：美国经济成长料在今年下半年重拾动能，但将受撙节措施拖累

美国今年失业率平均料为7.5%，仅略低于最近公布的5月失业率7.6%。

第二季每月增加就业岗位平均料为16.3万个，明年第二季提高至每月20万个，几乎持平于上月的调查。

然而，若每月就业岗位增幅维持5月的17.5万个，大约要超过一年的时间才能让美国就业回到衰退前的水准。

参看美国就业缺口相关图表，请点选(link.reuters.com/kem54t)

劳动市场改善，再加上近期来自美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克的评论，已引发关于美联储可能不久后就会缩减当前刺激措施的忧虑。

美联储已表示，在失业率降到至少6.5%之前，只要通胀维持在接近2%的目标，美联储就会维持利率在近零水准。美联储亦称，在劳动市场前景大幅改善前，将会持续买债。

美国今年通胀率料为1.5%，为2009年以来最低，且自5月预估的1.7%下修。

分析师试图判断美联储将放缓每月850亿美元量化宽松举措的时间，部分人预期美联储会从年底开始缩减措施。

尽管如此，分析师仍预期美联储不会缩减得太迅速，以免让仍旧脆弱的经济复苏脱离正轨。(完) (译文审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐