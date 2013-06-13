中国股市：沪综指早盘急挫逾2%，受累IPO重启临近预期及经济疲弱

路透上海6月13日 - 在经历一个小长假后，中国股市沪综指 周四早盘下挫逾2%，因市场对于新股发行重启临近的预期加重，以及近日公布的中国经济数据仍较为疲弱。

开盘9分钟，沪综指报2,162.176点，跌48.722点，或2.2%。

中国证监会网站上周五晚间刊登“关于进一步推进新股发行体制改革的意见（征求意见稿）”，其中重点改革举措包括申报即预披露、IPO在审企业可申请先发行公司债、引入主承销商自主配售机制等。市场人士认为,目前拟上市公司财务核查已接近尾声，若该意见能正式定稿并发布后，暂停大半年的A股首次公开发行（IPO）将会重启。

此外，中国5月物价数据意外低于预期，投资和消费亦无亮点，由于PPI进一步下行且在较长时间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩，仍处在低位的工业生产也表明了内需持续低迷，二季度经济恐难乐观。［ID：nL3T0EL09D］ (完） (发稿 林琦; 审校 屈桂娟)