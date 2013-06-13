中国股市：沪综指早盘急挫逾2%，受累IPO重启临近预期及经济疲弱

美国各类经济指标总览--2017/4/10
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
路透上海6月13日 - 在经历一个小长假后，中国股市沪综指 周四早盘下挫逾2%，因市场对于新股发行重启临近的预期加重，以及近日公布的中国经济数据仍较为疲弱。
开盘9分钟，沪综指报2,162.176点，跌48.722点，或2.2%。
中国证监会网站上周五晚间刊登“关于进一步推进新股发行体制改革的意见（征求意见稿）”，其中重点改革举措包括申报即预披露、IPO在审企业可申请先发行公司债、引入主承销商自主配售机制等。市场人士认为,目前拟上市公司财务核查已接近尾声，若该意见能正式定稿并发布后，暂停大半年的A股首次公开发行（IPO）将会重启。
此外，中国5月物价数据意外低于预期，投资和消费亦无亮点，由于PPI进一步下行且在较长时间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩，仍处在低位的工业生产也表明了内需持续低迷，二季度经济恐难乐观。［ID：nL3T0EL09D］ (完） (发稿 林琦; 审校 屈桂娟)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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