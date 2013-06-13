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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 09:42 BJT

中国新债: 财政部下周三将招标发行300亿元固息国债,为10年品种续发

路透北京6月13日 - 中国财政部近日公告称，将于下周三(19日)招标发行300亿元人民币固息国债，为今年第11期10年品种续发。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为今年第11期记账式附息国债的续发品种，按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格。将全部进行竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债6月20日至6月24日进行分销，6月26日起与原发行部分合并上市交易。

财政部今年第11期记账式附息国债 从2013年5月23日开始计息，票面利率3.38%。(完)

参看详情，请点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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