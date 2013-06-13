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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 09:47 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元跳涨至0.95美元上方，因澳洲就业数据优于预期

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* 澳元/美元跳涨，回到0.95美元上方，此前澳洲公布优于预期的就业报告

* 澳元/美元在之前因澳元/日圆卖盘而触及0.9438美元，之后因就业数据而弹升

* 澳洲5月经季节调整就业人口增加1,100人，路透调查预估为减少1万人

* 5月经季节调整后失业率为5.5%，路透调查预估为5.6%

* 澳元/美元一度触及0.9525，之后回落，最新报0.9490(完)

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