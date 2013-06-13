版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 10:36 BJT

韩国央行：维持利率不变，并称国内经济将维持温和上升态势

路透首尔6月13日 - 韩国央行周四一致决定维持利率在2.50%不变，符合普遍预期，并称：

* 日圆波动加剧拖累经济增长。

* 国内经济将维持温和上升态势，同全球经济逐步复苏相一致。

* 消费通胀应不会大幅升高。

* 美国可能提前收紧量化宽松政策对经济增长构成下行风险。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐