港报财经评论：央行未急股市慌急--信报6月13日

央行未急股市慌急/习广思

环球金融市场情绪迅速逆转，早前出现的坏消息是好消息，经济疲弱被视为央行继续放水的理由；如今是好消息变坏消息，美国经济复苏的希望反而燃起更大的退市预期，以致金融市场的震荡未休。然而，好消息毕竟是好消息，如果经济渐见改善，最终带动楼市、消费、通胀，及至财富效应的出现，对股票表现其实百利而无一害。早前公布的5月份就业数据改善，工资甚至录得2%增长幅度，但在许多经济师眼中，仍未敢对美国经济过于乐观，高盛就指出，量度经济活动CAI指标仍处于2.4%，虽然较之前几个月有好转，但其实仍走不出过去几年1%至3%的区间；与此同时，第二季GDP增长预期也只有1.7%，意味着经济难言大幅好转。高盛续指，未来几年内，美国经济应持续好转，但又不会好到可以用尽生产力的地步，最起码失业的隐忧持续。高盛想指出的是，无疑经济会有好转，联储局退市也会减慢买债，至于退市步伐、方法更为重要，目前的情况是，联储局并不急于退市。

环球股、债、汇的抛售现象，市场的慌和急，反映退市时间应是9月份，采取的方法是大规模退市，吓坏了的投资者无视经济的好消息。说到底，是资金流改变的问题。金融资产因热钱不断推高价格，脱离基本价格，如今高息资产、债券、防守股被抛售，成为这几年追息主题的转捩点，投资者对这些资产的态度转变，重新评估这些资产。无论联储局何时退、如何退，当退市在可见的将来成为定局的话，这些资产的吸引力也随之下降。相对来说，经济好转的消息被确认好消息的话，股票资产的吸引力会较高，资金由债市流入股市依然可期，但过程缓慢，或需要等到经济有更强烈的讯号后，才叫投资者愿意加码买股。

事实上，对于金融市场的恐慌，债王格罗斯的反应，颇值得一看。债王早前再call债券三十年牛市死亡，理由是整体债市贵得惊人；然后，联储局提出退市言论，美债第一个下跌，然后是全球股债汇各项资产跟随下跌。不过，当十年期债息升穿2.1厘后，债王告诉大家，他已经重新买入美债。债王的说法是，美债大牛市结束，但不代表看淡债券，理由一是价格，美债息上升50个点子后，情况较1.6厘水平好多了；理由二是他根本不看好经济前景，新常态的低增长、低回报仍会继续下去。(B01)

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欧罗升浪或暂遏/苏子

前晚美国市欧罗兑美元虽已突破上周四的1.3305阻力并以近全日高位收市，昨天亚洲市汇价大部分时间亦能保持在1.33关口以上，至欧洲市时也成功突破上日的1.3317阻力，可惜破位后触及1.3334后便遇上庞大阻力掉头回落，令汇价短期见顶风险上升。由于昨天欧罗兑美元在欧洲市早段所造的高位与自2月1日的1.3711高位跌至4月4日的1.2744低位的61.8%反弹目标，即1.3342关键阻力相若，昨天欧洲市早段未能借助前晚成功高收的大好形势顺利破关而上，相信与在下周联邦储备局议息前，市场倾向相信美元不会出现太大变动，故不愿采取顺势高追的策略有关。短线而言，若然欧罗兑美元乏力再升并回落至近期升浪的23.6%调整目标，即1.3206关键支持以下收市，随后更进一步回落至100天SMA支持以下波动，相信将有较高机会结束上月17日自1.2793开始的上升浪，并回复上落偏弱的走势模式。

欧罗兑日圆在4月8日以大阳烛升破当时的20天保历加通道的127.13顶部阻力及2月6日的127.73高位后，虽然成功升至130心理关口以上，并于4月11日一度触及131.11高位，可惜汇价随后却进入横行局面，即使上落期间曾再突破131.11，但很快便再转弱并返回130心理关口争持，结果使汇价自4月上旬开始在周线图上呈现一个不利后市的圆顶形态；稍后欧罗兑日圆若显着失守20周SMA支持收市，预料汇价将有较高机会继续朝着125心理关口及4月14日所造的124.84低位迈进。短线而言，欧罗兑日圆要成功突破131.5阻力才有望重拾上升的动力，否则，宜伺机入市建立短仓，目标看汇价回落至125心理关口。

美元兑日圆昨天欧洲市曾回升至97.04，如未来数交易天继续守稳95╱95.5区域不破，并成功返回98.5重要市阻力以上，预料后市将在95.5至100.5内以较飘忽的上落市形式运行。(B06)