港报财经评论：公用股，捧长建--经济日报6月13日

公用股， 捧长建/林瑞芬

周二国指十连跌，收报9,959；拖累恒指试底，收报21,354，连绵软弱势。当前之急，要先确认国指有所喘跌，方能带动恒指企稳。国指企稳，要A股先靠稳。总言之，港股与A股可说是同一条命。看市况，恒指及国指将近考验自2011年之一浪高于一浪中期走势，逼近底线，短线不宜再急挫分别约为21,000及9,850的支持位，不然破坏中期上升轨，后市重组升浪更需时，香港股民只有无奈地看美股风光独好吧！

至于伯老自5月透口风美联储局有退市的打算后，资金已在调度，流出债市及新兴市场。据摩根士丹利资我国际公司统计的数据显示，虽然标普500指数在今年截至目前为止的交易中仍旧上涨14%以上。但按美元计算的话，所谓金砖四国的股票市场跌近10%。香港的高息股亦从天堂打进地狱般，股民一时间要适应转变并不容易。目前美国经济算是造好一点，但欧洲经济前景未明朗；日本经济只是玩量宽而有短暂刺激，难以保证维持长久；中国经济又在转型，低增长期危机四伏。如斯的一个宏观大环境，要相信全球经济已重拾正常轨道仍困难，投资组合全放弃防守，改全攻冒险型，是较博及冒风险。此情况下，实在不敢苟同市场认为公用股已全失投资价值。

对大额投资者来讲，一个平衡的投资组合总有些公用股在压仓。当然，由于以往金融市场的异常波动，全球央行拼命量宽，造成市场过剩资金追逐有限目标，而公用股这类有限目标股值被高估不为奇！但若经过适量的修正后，本身之核心业务收入结构没太大的变化下，还是可奉行低买高沽的策略。

香港公用股中，长江基建 视为必然之选。这一来建基于往绩，公司过去一连串的收购海外资产，管理方针具一定积极意义，不是死守固有资产坐收现金流，还有心思盘算壮大。据花旗集团6月份一份研究报告指出，预计长建下一个潜在收购项目，为加拿大电网及天然气项目，认为该项目条件较符合管理层收购的考虑，估量收购可以提升其明年每股盈利11%。周内大和总研亦发表研究报告指出，长建及其财团对收购企业的控股权较感兴趣，而非着眼持有少数权益，因为前者在债务重整上的灵活性较高。该行认为长建于澳洲、新西兰、英国、欧洲、加拿大及美国均有大量并购机会。(B05)

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水泥股前景，须看城镇化/余少文

市场都知道中国内地推动城镇化是事在必行，最受惠城镇化的水泥股表现却是每况愈下，主要受到成本上升、价格下跌等问题影响，相信要到城镇化开始后才能逐步去库存，水泥股业绩才可以回升。随着中国早前落实推动经济改革，城镇化规划是重点之一，但改革能否在6月完成草稿及在下半年正式公布，目前只有等，认为最受惠城镇化的水泥股的表现则乏善可陈，股价更是一浪低于一浪，尽管短期在超卖下或有反弹，若然外围继续差劲，则国企指数会再跌，水泥股反弹空间也有限。

水泥股股价表现每况愈下，主要是成本上升、产品价格下跌等因素所困扰，尽管彭博综合证券商预测数据后，预料水泥股今年盈利会较去年有所增长，故今年预测PE会低于去年，但安徽海螺 今年首季盈利跌22%至9.7亿元人民币，中国建材 盈利跌48%至3亿元人民币，金隅股份 更盈转亏。除非水泥股下半年业绩出现逆转，否则不排除证券商会向下修订水泥股盈利预测和投资评级，届时又会对水泥股带来压力。

产品价格下跌原因，当然是供过于求，因此去年水泥产量增幅显着降至5%，今年首五个月升幅只有8.9%，算是温和。中银国际报告指出，2010年至2012年全国新增熟料产能分别为2.6亿、2.1亿和1.6亿吨，预期今年新增熟料产量1.2亿吨，惟去年产能已超出当年需求8亿吨。所以发改委近期发布了《关于坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张的通知》，即使发改委有信心控制产能，惟未来水泥业可能要经历一段去库存的阶段，行业或要再低迷一段时间。另一令水泥股走低原因或是水泥业大气污染物排放标准将出台，新标准大幅下调了关于氮氧化物等污染物的排放限值，虽然大部分水泥生产线不符合要求，中国内地证券商估算后，料生产线进行脱硝改造后，每吨熟料成本只增加几元人民币而已；相反在煤炭价格下跌令水泥成本下跌，相信已经可以抵销前者成本。

由于中国推动城镇化是必然的事，问题在于时间而已，既然中国已给予贴士，加上水泥股在利淡因素下持续下跌，相信会有低位入市机会，尤其预期水泥股上半年业绩难有起色，股价或跌至8月，惟在城镇化逐步出台及炒预期下，可以憧憬水泥股中期业绩过后可以回升。(B03)