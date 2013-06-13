《香港重要政经日程》--6月13日-6月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
==================今日重要政经消息==================
6月13日（周四）
-- 和谐汽车 挂牌。
-- 五洲国际控股 挂牌。
-- 中国富强金融 公布年终业绩。
-- 环康集团 公布中期业绩。
--10:00 澳科控股 股东周年大会。
--11:00 中国公共采购 1股东特别大会。
--14:30 重庆钢铁 股东周年大会。
--14:30 中远太平洋 股东特别大会。
==================近期重要政经消息==================
6月14日（周五）
-- 香港金管局公布5月外汇基金境外资产。
--16:30 第一季度的工业生产指数。
-- 中青基业 公布年终业绩。
-- 迪臣发展 公布年终业绩。
-- 钜大国际 公布年终业绩。
-- 豪特保健 公布年终业绩。
-- 日东科技 公布年终业绩。
-- 太阳国际 公布年终业绩。
-- 太兴置业 公布年终业绩。
-- 港通控股 第一季度中期股息。
-- 佑威国际 公布年终业绩。
-- 华帝国际 公布年终业绩。
6月17日（周一）
-- 英皇娱乐 公布年度业绩。
-- 英皇国际 公布年度业绩。
-- 欧舒丹 公布年度业绩。
-- 德永佳 公布年度业绩。
-- 开明投资 公布年度业绩。
--09:00 中国机械工程 在中国举行股东周年大会。
--09:00 恒力商业地产 股东周年大会。
--09:30 同仁堂科技 在中国举行股东周年大会。
--10:00 China Properties Group 股东周年大会。
--10:30 佳兆业 股东周年大会。
--11:00 世茂房地产 股东周年大会。
--14:00 民生银行 在中国举行股东周年大会。
--15:30 新昌营造 股东周年大会。
--15:30 白花油 股东周年大会。
6月18日（周二）
-- 耀才证券金融 公布年报。
-- 周大福珠宝 公布年报。
-- 神州数码 公布年报。
-- 帝盛酒店集团 公布年报。
-- 华宝国际 公布年报。
-- 华富国际 公布年报。
--08:30 惠誉信评全球银行论坛。
--09:30 农业银行 于北京举行股东周年大会。
--09:30 时富金融服务集团 股东特别大会。
--09:30 中联重科 于湖南长沙举行周年股东大会。
--09:30 招商局国际 股东周年大会。
--10:00 时富投资 股东特别大会。
--10:00 中国汇源果汁 于北京举行股东周年大会。
--10:00 重庆机电 于重庆举行股东周年大会。
--11:00 水务地产集团 股东周年大会。
--12:00 中国太平 股东特别大会。
--14:30 中国南方航空 于广州举行股东周年大会。
--16:30 香港3至5月失业率。
--16:30 香港第一季涉及外贸中国内地加工贸易统计。
*6月19日（周三）
--11:00 加拿大皇家银行财富管理与凯捷咨询公司就2013年全球财富报告进行新闻简报。
-- 资本策略地产 公布年报。
-- 勤达集团国际 公布年报。
-- 东方表行 公布年报。
-- 泰昇集团 公布年报。
--09:00 锦江酒店 于上海举行股东周年大会。
--09:00 华南国际电力股份 于北京举行股东周年大会。
--09:30 首都信息 于北京举行股东周年大会。
--10:00 群星纸业 于山东省邹平县举行股东周年大会。
--10:30 中国上城 股东特别大会。
--11:00 南华金融 股东周年大会。
--11:00 励晶太平洋 于澳门举行股东周年大会。
--15:00 北京控股 股东周年大会。
--15:00 京能清洁能源 股东周年大会。
--15:00 中国镍资源 股东周年大会。
--15:30 世界(集团) 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7