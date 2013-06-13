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债券 | 2013年 6月 13日 星期四 10:59 BJT

路透调查：分析师对欧元区的通胀预期下降，欧央行料仍按兵不动

* 6月调查显示通胀预期进一步下降

* 欧元区可能在当前季度摆脱衰退

* 欧央行再融资利率和存款利率或维持不变

路透伦敦6月12日 - 路透周三对分析师的调查显示，长期来看，欧元区通胀预期已降至约三年来最弱水准，因经济成长前景依然温和。

但本周受访的逾60位分析师中大多数都认为欧央行不会降息至纪录低点，无论是指标再融资利率还是存款利率。

调查还显示，今年下半年欧元区经济将仅恢复至温和成长，5-7月期间成长料迟滞。

调查中变化最大的是对通胀前景的预期。过去几个月通胀已经明显下降，并远不及欧央行接近但略低于2%的目标。

调查显示，本季和下季通胀率平均料为1.4%，今年最后三个月将降至1.3%。

整体来说，对通胀前景的预估中值比4月时的调查结果低约30个基点左右。

但调查中略超过四分之一的分析师预计欧央行会再次调降指标再融资利率。该利率目前为0.5%。

“政策利率较低，但西班牙和意大利贷款利率仍然较高。因此降低政策利率以提振产出或许不会产生效果，”Moody's Analytics的欧洲经济部主管Petr Zemcik表示。

受访分析师中仅有三位表示欧央行将调降存款利率至零下方，这意味着将对银行存储在欧央行的隔夜资金收费，以激励银行放贷。

尽管欧央行表示，已经为将存款利率调至负值做好技术准备，但多数分析师都认为这可能扰乱银行和债市。

Zemcik说，欧央行相反或许会试着让资产支持证券(ABS)市场恢复生机，来帮助中小企业获得信贷。

对于欧元区能否很快摆脱衰退，分析师的看法莫衷一是。之前欧元区经济已经连续萎缩七季。(完) (编译 李爽 审校 白云)
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