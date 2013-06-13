路透调查：分析师对欧元区的通胀预期下降，欧央行料仍按兵不动

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
* 6月调查显示通胀预期进一步下降
* 欧元区可能在当前季度摆脱衰退
* 欧央行再融资利率和存款利率或维持不变
路透伦敦6月12日 - 路透周三对分析师的调查显示，长期来看，欧元区通胀预期已降至约三年来最弱水准，因经济成长前景依然温和。
但本周受访的逾60位分析师中大多数都认为欧央行不会降息至纪录低点，无论是指标再融资利率还是存款利率。
调查还显示，今年下半年欧元区经济将仅恢复至温和成长，5-7月期间成长料迟滞。
调查中变化最大的是对通胀前景的预期。过去几个月通胀已经明显下降，并远不及欧央行接近但略低于2%的目标。
调查显示，本季和下季通胀率平均料为1.4%，今年最后三个月将降至1.3%。
整体来说，对通胀前景的预估中值比4月时的调查结果低约30个基点左右。
但调查中略超过四分之一的分析师预计欧央行会再次调降指标再融资利率。该利率目前为0.5%。
“政策利率较低，但西班牙和意大利贷款利率仍然较高。因此降低政策利率以提振产出或许不会产生效果，”Moody's Analytics的欧洲经济部主管Petr Zemcik表示。
受访分析师中仅有三位表示欧央行将调降存款利率至零下方，这意味着将对银行存储在欧央行的隔夜资金收费，以激励银行放贷。
尽管欧央行表示，已经为将存款利率调至负值做好技术准备，但多数分析师都认为这可能扰乱银行和债市。
Zemcik说，欧央行相反或许会试着让资产支持证券(ABS)市场恢复生机，来帮助中小企业获得信贷。
对于欧元区能否很快摆脱衰退，分析师的看法莫衷一是。之前欧元区经济已经连续萎缩七季。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透上海4月10日 - 中国青海省财政厅周一公告，将于下周一(17日)招标发行总额76亿 元人民币的一般地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券分别为该省今年第一至四期一般地方债，全部为新增债券。大公国际资信评估 有限公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 9.85 4月17日下午2:00-2:40 4月18日 五年 22.05 七年 22.05 10年 22.05
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市的利 福国际集团有限公司已经签署一笔90亿港元(11.6亿美元)五年期贷款，用 于开发香港九龙区的一个房地产项目。 共有10家银行参贷。该贷款提供的综合收益为100个基点。 中国建设银行担任协调行，中银香港担任额度代理行。贷款协议在4 月5日签署。利福国际集团去年11月底通过间接拥有的全资子公司Leader Bright Ltd以73.88亿港元在九龙买入一块14,159平米的土地。根据利福 国际集团11月23日发布的公告，该地块上将建设一个由两个塔楼组成的百 货商场。利福国际集团在香港经营崇光百货。 评级机构很快对利福国际集团的成功中标产生疑虑。惠誉评级11月28 日将该公司评级从“BBB-”下调至“BB+”，称预计该公司收购该地块后 ，杠杆比例将扩大逾一倍。惠誉预计该公司未来几年的净杠杆比率将高居 5.7–6.0倍，2015年底时为2.3倍。 利福国际集团在2016年7月签署一笔80亿港元的五年期再融资贷款， 该贷款提供的最高综合收益为95