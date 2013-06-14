《香港重要政经日程》--6月14日-6月20日

==================今日重要政经消息==================
6月14日（周五）
-- 香港金管局公布5月外汇基金境外资产。
-- 中青基业 公布年终业绩。
-- 迪臣发展 公布年终业绩。
-- 钜大国际 公布年终业绩。
-- 豪特保健 公布年终业绩。
-- 日东科技 公布年终业绩。
-- 太阳国际 公布年终业绩。
-- 太兴置业 公布年终业绩。
-- 港通控股 第一季度中期股息。
-- 佑威国际 公布年终业绩。
-- 华帝国际 公布年终业绩。
--16:30 第一季度工业生产指数。
==================近期重要政经消息==================
6月17日（周一）
-- 英皇娱乐 公布年度业绩。
-- 英皇国际 公布年度业绩。
-- 欧舒丹 公布年度业绩。
-- 德永佳 公布年度业绩。
-- 开明投资 公布年度业绩。
--09:00 中国机械工程 在中国举行股东周年大会。
--09:00 恒力商业地产 股东周年大会。
--09:30 同仁堂科技 在中国举行股东周年大会。
--10:00 China Properties Group 股东周年大会。
--10:30 佳兆业 股东周年大会。
--11:00 世茂房地产 股东周年大会。
--14:00 民生银行 在中国举行股东周年大会。
--15:30 新昌营造 股东周年大会。
--15:30 白花油 股东周年大会。
6月18日（周二）
-- 耀才证券金融 公布年报。
-- 周大福珠宝 公布年报。
-- 神州数码 公布年报。
-- 帝盛酒店集团 公布年报。
-- 华宝国际 公布年报。
-- 华富国际 公布年报。
--08:30 惠誉信评全球银行论坛。
--09:30 农业银行 于北京举行股东周年大会。
--09:30 时富金融服务集团 股东特别大会。
--09:30 中联重科 于湖南长沙举行周年股东大会。
--09:30 招商局国际 股东周年大会。
--10:00 时富投资 股东特别大会。
--10:00 中国汇源果汁 于北京举行股东周年大会。
--10:00 重庆机电 于重庆举行股东周年大会。
--11:00 水务地产集团 股东周年大会。
--12:00 中国太平 股东特别大会。
--14:30 中国南方航空 于广州举行股东周年大会。
--16:30 香港3至5月失业率。
--16:30 香港第一季涉及外贸中国内地加工贸易统计。
6月19日（周三）
-- 资本策略地产 公布年报。
-- 勤达集团国际 公布年报。
-- 东方表行 公布年报。
-- 泰昇集团 公布年报。
--09:00 锦江酒店 于上海举行股东周年大会。
--09:00 华南国际电力股份 于北京举行股东周年大会。
--09:30 首都信息 于北京举行股东周年大会。
--10:00 群星纸业 于山东省邹平县举行股东周年大会。
--10:30 中国上城 股东特别大会。
--11:00 加拿大皇家银行财富管理与凯捷咨询公司就2013年全球财富报告进行新闻简报。
--11:00 南华金融 股东周年大会。
--11:00 励晶太平洋 于澳门举行股东周年大会。
--15:00 北京控股 股东周年大会。
--15:00 京能清洁能源 股东周年大会。
--15:00 中国镍资源 股东周年大会。
--15:30 世界(集团) 股东周年大会。
*6月20日（周四）
-- 中国投融资 公布年报。
-- 镇科集团 公布年报。
-- 经济日报集团 公布年报。
-- 莎莎国际 公布年报。
-- 耀莱集团 公布年报。
--09:30 中信证券 于北京举行股东周年大会。
--10:00 中策集团 股东周年大会。
--10:30 宝信汽车 于上海举行股东周年大会。
--14:30 卜蜂莲花 股东周年大会。
--15:00 远东酒店实业 股东特别大会。
--16:30 香港5月消费物价指数(CPI)。
--16:30 香港4月对外商品贸易量及价格统计。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完)
(整理 李珊珊)