全球金属：自由港麦克默伦铜金矿宣布印尼Grasberg铜精矿出货遭遇不可抗力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透6月12日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周三宣称遭遇不可抗力，免于履行印尼Grasberg铜矿铜精矿出货的义务。该矿区在5月发生导致28人死亡的事故后已暂停运作。
“受到该暂时性的中断影响，公司已告知客户根据铜精矿销售协议下的不可抗力事件，”该公司在声明稿中表示。
金属交易商对于该声明早有预期。自由港麦克默伦铜金矿股价周三因该声明而上涨2.9%至29.86美元，指标三个月期铜 则上涨近1%，受包括Grasberg关闭等供应紧俏的迹象所带动。
自由港麦克默伦铜金矿表示，这次暂停运作，迄今造成Grasberg有约3.6万吨的铜产量受到影响，而公司预期Grasberg在2013年的铜销量约为50万吨，相当于有7%的产量受到冲击。
黄金产量也将减少约8万盎司，或相当于今年计划产量125万盎司的6%。
Grasberg矿在5月15日停止营运，前一日隧道坍塌造成28个人死亡，是印尼最严重的矿难之一。
Grasberg为全球第二大铜矿区，何时复工还不得而知。自由港麦克默伦铜金矿表示，正与当局合作，采分阶段恢复运作，当可以得到更多的资讯时，将会公布最新的产量预估。
但该矿可能无法马上复工，还在进行全面的评估，预料会有更多的建议。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
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路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7