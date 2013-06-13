全球金属：自由港麦克默伦铜金矿宣布印尼Grasberg铜精矿出货遭遇不可抗力

路透6月12日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周三宣称遭遇不可抗力，免于履行印尼Grasberg铜矿铜精矿出货的义务。该矿区在5月发生导致28人死亡的事故后已暂停运作。

“受到该暂时性的中断影响，公司已告知客户根据铜精矿销售协议下的不可抗力事件，”该公司在声明稿中表示。

金属交易商对于该声明早有预期。自由港麦克默伦铜金矿股价周三因该声明而上涨2.9%至29.86美元，指标三个月期铜 则上涨近1%，受包括Grasberg关闭等供应紧俏的迹象所带动。

自由港麦克默伦铜金矿表示，这次暂停运作，迄今造成Grasberg有约3.6万吨的铜产量受到影响，而公司预期Grasberg在2013年的铜销量约为50万吨，相当于有7%的产量受到冲击。

黄金产量也将减少约8万盎司，或相当于今年计划产量125万盎司的6%。

Grasberg矿在5月15日停止营运，前一日隧道坍塌造成28个人死亡，是印尼最严重的矿难之一。

Grasberg为全球第二大铜矿区，何时复工还不得而知。自由港麦克默伦铜金矿表示，正与当局合作，采分阶段恢复运作，当可以得到更多的资讯时，将会公布最新的产量预估。