台湾债市：五年公债殖利率下跌，因股市重挫跌破八千点关卡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透台北6月13日 - 台湾五年券102/2 殖利率周四下跌，五年期公债殖利率跌势较十年期公债为重。在台股 下跌逾1%，且正式跌破8,000点关卡下，避险需求升高，加持台债多方。
交易员指出，在美国联准会(FED)释出QE可能退场之后，全球资金正进行下一步大挪移。近年在雷曼金融风暴之后，台湾市场常出现股、债、汇三多的局面，是否会因为美国宽松政策的退场，而转变成股、汇、债〞三杀〞的局面，值得密切观察。
美联储货币政策制定者将在6月18-19日举行下次货币政策会议。
美国公债价格周三下滑，因投资人为本周公债发售预留空间，由于本周财政部供应长债，长债今日跑输。
交易员观察市场的最新动态：
* 短券偏多，但10年公债102/6R期殖利率跌幅相对有限
* 短期之内估计台债殖利率曲线持续陡化，短券殖利率偏低，但长券殖利率料升幅较大
* 台股 跌深，掼破8,000点大关，观察后续支撑
* 台币兑美元 随韩元走升，观察外资动态
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2暂看在0.98-1.00%。102/6R则在1.35-1.37%。本地时间10:14最新报价：
* 102/2殖利率跌1.11个基点，报0.9915%。102/6R 发行前交易殖利率跌0.18个基点，报1.3598%。
以下为最新相关报导链接：
* 韩国央行：维持利率在2.50%不变，符合外界普遍预期
* 美国数据：5月预算赤字扩大至1,390亿美元，高于上年同期-财政部
* 美国股市：收低，因担忧全球主要央行将缩减刺激举措
* 东京汇市：美元指数徘徊在四个月低点附近，澳元走势观望澳洲就业数据
* 新西兰央行：维持指标利率在2.5%不变，一如预期 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7