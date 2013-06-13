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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 10:23 BJT

台湾债市：五年公债殖利率下跌，因股市重挫跌破八千点关卡

路透台北6月13日 - 台湾五年券102/2 殖利率周四下跌，五年期公债殖利率跌势较十年期公债为重。在台股 下跌逾1%，且正式跌破8,000点关卡下，避险需求升高，加持台债多方。

交易员指出，在美国联准会(FED)释出QE可能退场之后，全球资金正进行下一步大挪移。近年在雷曼金融风暴之后，台湾市场常出现股、债、汇三多的局面，是否会因为美国宽松政策的退场，而转变成股、汇、债〞三杀〞的局面，值得密切观察。

美联储货币政策制定者将在6月18-19日举行下次货币政策会议。

美国公债价格周三下滑，因投资人为本周公债发售预留空间，由于本周财政部供应长债，长债今日跑输。

交易员观察市场的最新动态：

* 短券偏多，但10年公债102/6R期殖利率跌幅相对有限

* 短期之内估计台债殖利率曲线持续陡化，短券殖利率偏低，但长券殖利率料升幅较大

* 台股 跌深，掼破8,000点大关，观察后续支撑

* 台币兑美元 随韩元走升，观察外资动态

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在0.98-1.00%。102/6R则在1.35-1.37%。本地时间10:14最新报价：

* 102/2殖利率跌1.11个基点，报0.9915%。102/6R 发行前交易殖利率跌0.18个基点，报1.3598%。

以下为最新相关报导链接：

* 韩国央行：维持利率在2.50%不变，符合外界普遍预期

* 美国数据：5月预算赤字扩大至1,390亿美元，高于上年同期-财政部

* 美国股市：收低，因担忧全球主要央行将缩减刺激举措

* 东京汇市：美元指数徘徊在四个月低点附近，澳元走势观望澳洲就业数据

* 新西兰央行：维持指标利率在2.5%不变，一如预期 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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