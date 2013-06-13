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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 10:28 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交投区间盘整，市场多空讯息夹杂

路透台北6月13日 - 台币兑美元 周四早盘走升，交易员认为，市场多空消息夹杂，包括人民币兑美元中间价续创新高、台股盘初重挫逾1%，面临8,000点关卡保卫战，而目前韩元仍未明显表态，令市场欠缺明显方向，料今日台币实质交投维持区间盘整格局。

汇银人士指出，下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)即将召开货币政策会议，在此不确定因素下，美元走势略显震荡，令早盘海外无本金交割远期外汇(NDF)美元/台币一个月天期转为小幅折价，不过央行在台币盘中升破29.9稍有进场买美元，而台币站上29.92上方后就由外资美元买盘接替进场，激励成交量略有增温，料今日台币主交投区间暂看在29.880-30.000。

“工商界贬值呼声越来越高，也对央行造成一股压力!”一位当地银行交易员说。

不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在29.915-29.940；上日则在29.920-29.970，央行上日作价收于30.160。

此外，韩国央行周四维持指标利率不变，或许正好符合分析师的普遍看法。分析师认为，央行5月的降息是今年内的最后一次，因为韩国经济正在好转。

本地时间10:15时，台币兑美元因央行上日盘末作价而升值2.28角报29.932。

交易员观察市场最新动态：

* 下周FED利率决策会议的不确定性打压美元续强力道

* 日圆 亚洲盘初升至94-95元附近，韩元 则在1,134-1,136附近盘旋

* 因端午节休市三天的中国人民币兑美元中间价今开盘续创汇改新高

* 台股 盘初下跌约1%，主要反应美股周三重挫

* NDF指标一个月美元/台币 报在29.944附近

* 开盘50分钟台北外汇经纪公司成交量在1.46亿美元，交投温和

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.880-30.000

最新相关报导链接：

* 中国汇市：人民币兑美元中间价报6.1612元，创2005年汇改以来新高

* 韩国汇市：韩元兑美元上涨，因美元全线走疲

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* 全球金融分析：新兴汇市震荡形势，可能让美联储在缩减宽松措施上三思

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* 新西兰央行：维持指标利率在2.5%不变，一如预期 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
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