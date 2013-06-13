台湾汇市：台币早盘实质交投区间盘整，市场多空讯息夹杂

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透台北6月13日 - 台币兑美元 周四早盘走升，交易员认为，市场多空消息夹杂，包括人民币兑美元中间价续创新高、台股盘初重挫逾1%，面临8,000点关卡保卫战，而目前韩元仍未明显表态，令市场欠缺明显方向，料今日台币实质交投维持区间盘整格局。
汇银人士指出，下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)即将召开货币政策会议，在此不确定因素下，美元走势略显震荡，令早盘海外无本金交割远期外汇(NDF)美元/台币一个月天期转为小幅折价，不过央行在台币盘中升破29.9稍有进场买美元，而台币站上29.92上方后就由外资美元买盘接替进场，激励成交量略有增温，料今日台币主交投区间暂看在29.880-30.000。
“工商界贬值呼声越来越高，也对央行造成一股压力!”一位当地银行交易员说。
不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在29.915-29.940；上日则在29.920-29.970，央行上日作价收于30.160。
此外，韩国央行周四维持指标利率不变，或许正好符合分析师的普遍看法。分析师认为，央行5月的降息是今年内的最后一次，因为韩国经济正在好转。
本地时间10:15时，台币兑美元因央行上日盘末作价而升值2.28角报29.932。
交易员观察市场最新动态：
* 下周FED利率决策会议的不确定性打压美元续强力道
* 日圆 亚洲盘初升至94-95元附近，韩元 则在1,134-1,136附近盘旋
* 因端午节休市三天的中国人民币兑美元中间价今开盘续创汇改新高
* 台股 盘初下跌约1%，主要反应美股周三重挫
* NDF指标一个月美元/台币 报在29.944附近
* 开盘50分钟台北外汇经纪公司成交量在1.46亿美元，交投温和
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.880-30.000
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* 新西兰央行：维持指标利率在2.5%不变，一如预期 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
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路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7