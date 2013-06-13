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债券 | 2013年 6月 13日 星期四 10:49 BJT

路透调查：绝大多数分析师预期美联储副主席叶伦将接替贝南克

路透华盛顿6月12日 - 根据路透对分析师进行的一项调查，当美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克明年初结束第二届任期之时，副主席叶伦目前被认为是最有可能的继任人选。

调查显示，44位受访分析师中有40人认为，叶伦将在2014年2月接任美联储主席一职。对其提名的支持度很高但不占绝对优势，38位分析师中有23人支持叶伦竞选主席。

现年66岁的叶伦被视为货币政策温和派，自2010年开始担任美联储副主席。她是贝南克祭出大规模刺激措施的强有力支持者。

“若奥巴马总统提名叶伦，那么将是他的一大功绩，他将成为首个提名女性出任美联储主席的总统，”野村的分析师Ellen Zentner说。

贝南克尚未表示其是否打算出任第三个任期，但对于卸任猜测从未置评。

此次调查中，仅有三位分析师预计贝南克或将再次留任，另一位分析师预计美联储理事史坦将接任。

传言其他可能的继任人选包括奥巴马的前经济顾问萨默斯、前财长盖特纳、以及曾担任美联储副主席的费格森和科恩。

调查中分析师认为这几位都不可能继任，不过两位分析师表示，奥巴马选择萨默斯将是明智之举，一人称费格森是理想人选。(完) (编译 王兴亚; 审校 石冠兰)
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