全球商品：法国兴业银行下修第四季金价和油价预估

路透6月12日 - 法国兴业银行周三下修2013年第四季黄金价格预估，同时也下修第三季和第四季布兰特原油和美国原油价格预估。

兴业银行将第四季金价预估下调175美元至每盎司1,200美元，因债券收益率上扬且美元走升，带动上市交易基金(ETF)持续赎回。该行预期2013年黄金平均价格为每盎司1,400美元。

“我们预期今年和明年基本供需状况将维持在大幅过剩，投资减少料使价格受压，”兴业银行称。

兴业银行将第三季和第四季布兰特原油价格预估各下调3美元，来到每桶110.70美元和109.30美元，因近期价格疲弱，且需求成长温和。