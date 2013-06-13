全球商品：法国兴业银行下修第四季金价和油价预估

美国各类经济指标总览--2017/4/10
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
路透6月12日 - 法国兴业银行周三下修2013年第四季黄金价格预估，同时也下修第三季和第四季布兰特原油和美国原油价格预估。
兴业银行将第四季金价预估下调175美元至每盎司1,200美元，因债券收益率上扬且美元走升，带动上市交易基金(ETF)持续赎回。该行预期2013年黄金平均价格为每盎司1,400美元。
“我们预期今年和明年基本供需状况将维持在大幅过剩，投资减少料使价格受压，”兴业银行称。
兴业银行将第三季和第四季布兰特原油价格预估各下调3美元，来到每桶110.70美元和109.30美元，因近期价格疲弱，且需求成长温和。
该行将第三季和第四季美国原油--西德克萨斯中质油(WTI)--价格预估各下调0.50美元，至每桶98.20美元和99.30美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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