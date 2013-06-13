中国债市动态：中短期现券收益率小升，资金仍紧但场内悲观情绪显和缓

路透北京6月13日 - 中国银行间债市周四早盘中短期现券收益率小幅上行。交易员表示，虽然流动性紧张情况无实质改观，但端午节假期前场内聚集的悲观情绪已趋向和缓；不过机构对于未来资金情况仍存忌惮，伴随年中考核时点渐行渐近，料月内流动性仍是扰动市场走势重要因素。

相对现券，人民币利率互换(IRS)早盘受资金影响更为明显，各期限有不同幅度上行，其中一年走高5-6个基点(bp)，五年稍逊约3个bp，两种期限呈小幅倒挂的情况。

交易人士并指出，5月宏观数据曾一度推动上周日国债等部分利率品种走暖，不过其影响力今日基本已无体现。

“今天资金对于现券的影响不像上周五那么严重了，毕竟上周日(流动性)宽松了一下，加上有经济数据出来，推债券收益率特别是国债下去一些，大概3-5个(基)点吧，所以大家的心态可能有点变，没有之前那么慌了。”上海一银行交易员称，今天收益率小幅上行主要体现在五年以下品种，七年升的幅度则不明显。

另一银行交易员并提到，当前现券一年和三年期限之间利差无几，“今天资金还是紧，不排除两个期限可能会倒挂。”

中国银行间市场周一早盘资金融入压力仍大，主要质押式回购利率 上涨，其中隔夜和七天品种加权平均利率上行幅度分别为54.07个bp和34.66bp。

今日央行公开市场未进行任何操作，对此上述上海某银行的交易员认为，央行暂停正回购和央票两项回收流动性工具，可能是希望机构借力到期资金，自身进行流动性调节。他预计，下周公开市场不进行任何操作仍有可能，一个是体现政策延续性，另外是考虑年中时点因素。

业内人士周四透露，中国人民银行今日公开市场未进行任何操作。据此计算，本周将净投放920亿元人民币。

中国广发银行发布最新银行间市场周报指出，考虑本周只有两个交易日，预期本周及下周资金面依然偏紧，R007会回落但仍维持在4.0%以上；预计公开市场将实现净投放。债券短端收益率下行空间有限，长端继续保持在低位，同样难以大幅下行。甚至曲线有陡峭化的风险。

中国5月物价数据意外低于预期，投资和消费亦无亮点，由于PPI进一步下行且在较长时间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩，仍处在低位的工业生产也表明了内需持续低迷，二季度经济恐难乐观。