《全球主要央行动态》--6月13日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月6日-6月13日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，低通胀意味着美联储可以继续维持积极的资产购买行动，如果确定有必要这么做的话。他表示，在物价压力下降之际，不支持缩减债券购买规模。布拉德承认，自美联储开始每月购买850亿美元公债及抵押支持证券以来，美国失业率不断下降。但他更强调低通胀。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，投资者最近对美联储降低资产购买的可能性也许反应过度了。 他还表示，5月就业报告显示减支措施对经济的损害没有一些人士担心的那么严重，就业温和成长。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)维持主要利率不变，并称讨论了一系列其它政策选项。如果欧元区经济不能在今年稍晚的时候摆脱衰退，欧洲央行就可以使用这些政策工具。欧洲央行总裁德拉吉表示，在目前的经济形势下，尚无必要采取其它行动，比如把存款利率降至负值，或者把指标利率从纪录低点0.5%继续下调。但德拉吉表示，上述以及其它非常规选项“留待备用”。

英国央行表决反对再度启动央行买债计划，维持利率水准于纪录低位，这是央行总裁金恩任内的最后一次货币政策委员会会议。分析师事先已普遍预期，在下个月新总裁卡尼上任前，央行将维持政策不变，因近期数据暗示英国经济复苏力道增强。

欧洲央行的新闻发言人表示，该央行的购债计划没有上限。这位发言人还称，一份德国报纸在购债计划法院听证会前所发表的报导不实。法兰克福汇报周日援引央行消息人士的话报导称，欧洲央行设定直接货币交易(OMT)计划的上限为5,240亿欧元。欧洲央行的一位发言人对路透表示，“该报导不属实。”

欧洲央行总裁德拉吉称欧洲央行将不会干预债市来确保一国的偿债能力，称一旦对经济复苏的信心恢复，利率将再度攀升。他还保证不会通过推高通胀率来解决债务危机。

**加拿大**

加拿大央行新任总裁波洛兹在上任后首次公开谈话中，并未直接提及升息，但他表示，央行需要扮演扶持国家经济成长的角色。 他还说利率终将上升至更正常水平。

**日本**

日本央行维持货币政策不变，且未推出新举措来缓解债市波动，或许是认为近期市场动荡还不会对经济复苏前景构成巨大威胁。日本央行九人组成的委员会决定不出台新的市场措施，可能是因为债市已经恢复了一些平静，而且经济显现出越来越多的改善迹象。日本央行在宣布政策决议的声明中称，“日本经济正在加速”，对于经济的评估更加乐观。上月的评估是经济开始加速。

日本央行总裁黑田东彦称，必要时将考虑安定债市措施。他称将继续努力抑制日本公债市场波动，不乐见日本公债市场波动性加剧。决定现在不采取新措施来抑制波动，因为债市已经企稳；谈论退出宽松政策为时尚早。

日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，该央行预计该国长期利率最终将趋稳，处于符合央行2%通胀目标的水准。“日本央行将继续密切关注市场变化。通过灵活的市场操作，以及把与市场参与者的讨论纳入考量，央行预计，短期和长期利率整体变动将会趋稳，”白井早由里表示。

**韩国**

韩国央行维持指标利率不变，或许正好符合分析师的普遍看法。分析师认为，央行5月的降息是今年内的最后一次，因为韩国经济正在好转。一位官员称，韩国央行货币政策委员会维持基准利率在2.50%不变，但他未作详细说明。韩国央行总裁称，利率决定获一致通过。

**新西兰**

新西兰央行维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计将在今年剩余时间保持利率不变，因尽管经济成长加速，但仍认为通胀风险受控。

新西兰央行总裁称如果新西兰元继续走强，准备再度干预汇市。

**其他**

俄罗斯央行在月度会议上一如预期维持关键政策利率不变，并下调了部分向银行提供的定期信贷成本，反映出该行对通胀居高不下以及经济成长疲弱的担心。俄罗斯央行连续第九个月决定维持一天期回购利率在5.5%，一天期固定回购利率保持在6.5%，隔夜存款利率在4.5%。

对卢比近期贬值压力感到不安的印尼央行宣布将隔夜存款利率上调25基点，至4.25%，6月12日起生效。印尼央行出人意料的宣布此决定时称，此举旨在稳定货币状况，近期卢比持续出现贬值，卢比和其它地区资产均受到美国利率上升的冲击，美国利率上升引发对资本外逃的担忧。

印尼央行表示，准备好确保向市场供应大量美元，以支撑走软的卢比。“我们将大量供应美元来稳定卢比，”印尼央行副总裁Perry Warjiyo对路透说。 该央行还称准备在二级市场买入政府公债。