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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 11:13 BJT

金属期市：上海期铜下挫近3%，追随伦铜跌势

“家电销售情况一直不错，电网投资也不错，但不足以大量刺激买兴。在供应面，可以说自由港麦克默伦铜金矿公司的不可抗力事件正带来些许支撑，但我们不认为市场走势会有很大的改变。”

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周三宣称遭遇不可抗力，免于履行印尼Grasberg铜矿铜精矿出货的义务。该矿区在5月发生导致28人死亡的事故后已暂停运作。

0242GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.48%，报每吨7,154美元。

沪铜主力10月合约 一度跌至每吨51,350元人民币(8,400美元)，为5月3日以来最低，之后缩减跌幅至51,610元，跌幅为2.49%。

中国周末公布的数据显示5月贸易意外疲弱且国内活动不振，使得经济成长在第二季进一步放缓的风险升高。

周四有关全球央行缩减刺激的疑虑也打击市场。

世界银行表示，发达国家最终货币紧缩可能会箝制新兴市场的成长。(完)

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(编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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