金属期市：上海期铜下挫近3%，追随伦铜跌势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
“家电销售情况一直不错，电网投资也不错，但不足以大量刺激买兴。在供应面，可以说自由港麦克默伦铜金矿公司的不可抗力事件正带来些许支撑，但我们不认为市场走势会有很大的改变。”
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周三宣称遭遇不可抗力，免于履行印尼Grasberg铜矿铜精矿出货的义务。该矿区在5月发生导致28人死亡的事故后已暂停运作。
0242GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.48%，报每吨7,154美元。
沪铜主力10月合约 一度跌至每吨51,350元人民币(8,400美元)，为5月3日以来最低，之后缩减跌幅至51,610元，跌幅为2.49%。
中国周末公布的数据显示5月贸易意外疲弱且国内活动不振，使得经济成长在第二季进一步放缓的风险升高。
周四有关全球央行缩减刺激的疑虑也打击市场。
世界银行表示，发达国家最终货币紧缩可能会箝制新兴市场的成长。(完)
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(编译 戴素萍 审校 王兴亚)
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7