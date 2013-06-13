台湾债市：端午节后到单不多，RP市场利率平稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透台北6月13日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致稳于低位。端午节假期之后，市场到单量仍显清淡，多以续约为主，附买回市场资金大致平稳。
他们表示，今日不管是人寿、投信、企业、个人或银行的资金都不缺，少数的寿险业者进场找券，但券源相对很少，不一定能如愿。
“到期的单大多可以续，要找新钱也不难。”一位证券商交易员说。
另一位大型证券商交易员说，目前虽在月中，但和银行承做的公债附买回已有不少能够跨到7月，对月底的资金情势并不特别紧张。只不过，利率方面，目前到月底之际，可能倾向维持目前的附买回利率区间不变，大概不会太积极的压低利率了。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致同于上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%，也和上日的区间相同。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7