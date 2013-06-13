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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 11:02 BJT

台湾债市：端午节后到单不多，RP市场利率平稳

路透台北6月13日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致稳于低位。端午节假期之后，市场到单量仍显清淡，多以续约为主，附买回市场资金大致平稳。

他们表示，今日不管是人寿、投信、企业、个人或银行的资金都不缺，少数的寿险业者进场找券，但券源相对很少，不一定能如愿。

“到期的单大多可以续，要找新钱也不难。”一位证券商交易员说。

另一位大型证券商交易员说，目前虽在月中，但和银行承做的公债附买回已有不少能够跨到7月，对月底的资金情势并不特别紧张。只不过，利率方面，目前到月底之际，可能倾向维持目前的附买回利率区间不变，大概不会太积极的压低利率了。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致同于上日。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%，也和上日的区间相同。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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