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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 11:49 BJT

中国新债：进出口行调低明新债发行上限，降低流动性剧烈波动时集中供给影响

路透上海6月13日 - 中国进出口银行最新公告称，将周五(14日)招标发行的五年期和10年期两固息金融债品种发行上限，由之前的各200亿元人民币调降至各100亿元，其他发行要素保持不变。

进出口行给出的调降发行上限的原因是，近期债券市场流动性剧烈波动，为降低债券集中供给给市场带来不利影响。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第12期和第13期金融债。具体条款如下：

第12期 第13期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多100亿元 期限/计息方式 五年固息 10年固息 招标时间 6月14日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 6月19日 6月21日 发行期 6月14日-6月19日 6月14日-6月21日 上市日 6月25日 6月27日 基本承销额 无 无 手续费 0.1% 0.15% -----------------------------------------------------(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 吴芳；审校 曹巍浩/张喜良)
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