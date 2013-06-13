中国期市动态：工业品期货早盘普跌，数据疲弱和新兴股市大跌打压人气

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
主要期货品种报价(截至11:03） 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1310 51,680 -2.36 264,230 黄金(au) 1312 278.88 -1.25 105,958 螺纹钢 (rb) 1310 3,430 0.62 1,815,668 橡胶 (ru) 1309 17,700 -3.33 207,288 大商所 豆粕 (m) 1401 3,211 -0.65 1,222,296 豆油 (y) 1309 7,444 0.08 509,758 焦炭 (j) 1309 1,434 0.00 230,670 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,943 -1.57 373,806 棉花 (cf) 1401 20,090 0.58 52,006 中金所 沪深300(if) 1306 2,391.0 -3.50 90,296 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7