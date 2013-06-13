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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 11:11 BJT

中国期市动态：工业品期货早盘普跌，数据疲弱和新兴股市大跌打压人气

主要期货品种报价(截至11:03）                                   
                                                     
 交易所  品种           合约      最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)       1310      51,680     -2.36      264,230 
         黄金(au)       1312      278.88     -1.25      105,958 
         螺纹钢 (rb)    1310       3,430      0.62    1,815,668 
         橡胶 (ru)      1309      17,700     -3.33      207,288 
 大商所  豆粕 (m)       1401       3,211     -0.65    1,222,296 
         豆油 (y)       1309       7,444      0.08      509,758 
         焦炭 (j)       1309       1,434      0.00      230,670 
 郑商所  白糖 (sr)      1401       4,943     -1.57      373,806 
         棉花 (cf)      1401      20,090      0.58       52,006 
 中金所  沪深300(if)    1306     2,391.0     -3.50       90,296 
                                                     
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期
 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 

 (发稿 丁琦；审校 张喜良)
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