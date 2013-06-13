更新版-澳洲数据：5月就业市场意外显现韧性，就业人口增加且失业率下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
“市场曾经热炒这些数据，认为其将是7月降息的有力证据，但实际数据恰恰让降息的可能性降低。市场现在认为降息概率只有约三份之一。”
近期一系列疲软的经济数据，让部分投资者押注澳洲央行下月料再度放宽政策。
互换利率走势表明，7月降息的机率为31%，本周稍早时为50%。不过，银行间利率期货仍显示，澳洲央行最晚或在9月前将指标利率下调到2.5%。
“由于失业率上升，指标利率仍很有可能调降，不过眼下还不太着急，特别是考虑到当前的汇率水平。”摩根大通首席经济学家Stephen Walters说。
过去几个月以来，随着大宗商品价格走弱，以及外界美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能开始缩减刺激政策的看法发生变化，澳元大幅下跌。
澳元 在就业数据公布后最初上升，但日本股市大跌造成日圆上涨，削弱澳元涨势。澳元兑日圆下跌1.5%，但兑美元仍小幅走高。(完) (编译 王翔琼/洪曦; 审校 徐文焰)
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7