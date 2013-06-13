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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 11:24 BJT

更新版-澳洲数据：5月就业市场意外显现韧性，就业人口增加且失业率下滑

“市场曾经热炒这些数据，认为其将是7月降息的有力证据，但实际数据恰恰让降息的可能性降低。市场现在认为降息概率只有约三份之一。”

近期一系列疲软的经济数据，让部分投资者押注澳洲央行下月料再度放宽政策。

互换利率走势表明，7月降息的机率为31%，本周稍早时为50%。不过，银行间利率期货仍显示，澳洲央行最晚或在9月前将指标利率下调到2.5%。

“由于失业率上升，指标利率仍很有可能调降，不过眼下还不太着急，特别是考虑到当前的汇率水平。”摩根大通首席经济学家Stephen Walters说。

过去几个月以来，随着大宗商品价格走弱，以及外界美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能开始缩减刺激政策的看法发生变化，澳元大幅下跌。

澳元 在就业数据公布后最初上升，但日本股市大跌造成日圆上涨，削弱澳元涨势。澳元兑日圆下跌1.5%，但兑美元仍小幅走高。(完) (编译 王翔琼/洪曦; 审校 徐文焰)
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