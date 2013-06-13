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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 11:16 BJT

表格：5月31日止日本生胶库存降至3月来最低位

路透6月13日 - 日本橡胶贸易协会最新公布的数据显示，5月31日止的11日内，日本生胶库存下降654吨至14,244吨，为3月10日以来最低。

4月30日生胶库存曾超过16,000吨，为2007年6月10日库存达16,717吨以来的首次。

以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 5月31日 5月20日 5月10日 4月30日 4月20日 4月10日

生胶 14,244 14,898 15,637 16,094 15,976 15,668

天然乳胶 406 426 370 349 336 308

合成胶(固体) 1,365 1,495 1,334 1,337 1,414 1,347

合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王兴亚; 审校 石冠兰)
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