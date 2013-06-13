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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 11:37 BJT

东京汇市：美元兑日圆触及10周低点，投资者解除美元多仓

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3361     1.3336      +0.19      +1.27     1.3194
 美元/日圆                         94.67      96.00      -1.39      +9.14      86.74
 欧元/日圆                        126.47     128.03      -1.22     +10.49     114.46
 美元/瑞郎                        0.9173     0.9203      -0.33      +0.20     0.9155
 英镑/美元                        1.5685     1.5677      +0.05      -3.48     1.6251
 美元/加元                        1.0211     1.0207      +0.04      +2.92     0.9921
 澳元/美元                        0.9457     0.9480      -0.24      -9.01     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7917     0.7986      -0.86      -4.42     0.8283
 澳元/日圆                        89.530     91.010      -1.63      -0.67     90.130
 新西兰元/日圆                    74.950     76.680      -2.26     -46.78    140.820
 英镑/日圆                        148.49     150.53      -1.36      +5.45     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1936     1.1859      +0.65      -4.82     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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